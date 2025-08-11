Сотрудник предприятия погиб в результате налета БПЛА на Нижегородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками две промзоны в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По его словам, при отражении атаки дронов на Арзамасский округ погиб сотрудник промышленного предприятия, еще двое работников пострадали и были госпитализированы.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал оказать его семье необходимую помощь.

Никитин добавил, что мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию на месте.

Незадолго до этого Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Арзамас в Нижегородской области. По данным канала, около 3:55 местные жители услышали в небе три хлопка и один мощный взрыв. Источник канала заявил о пяти БПЛА, которые летели очень низко.

Также Telegram-канал SHOT писал о нескольких взрывах в Дзержинске Нижегородской области. По словам очевидцев, взрывы начались около 5:10 мск.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.