Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) город Арзамас в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, около 3:55 местные жители услышали в небе три хлопка и один мощный взрыв. Источник канала заявил о пяти БПЛА, которые летели очень низко.

Вечером 10 августа губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками одно из предприятий Тулы. Два человека получили несовместимые с жизнью ранения, еще трое пострадали.

По данным Минобороны РФ, средства ПВО в период с 20:00 до 23:00 сбили 11 беспилотников над Тульской областью, еще семь — над Брянской, пять — над Орловской, два — над Калужской и по одному — над территориями Московского региона и Рязанской области.

До этого республика Коми впервые подверглась атаке беспилотников ВСУ. Один из БПЛА упал в окрестностях нефтеперерабатывающего завода в Ухте. Работников предприятия, как и посетителей торгового центра, пришлось эвакуировать. По предварительной информации, украинская армия использовала польские разведывательные дроны FlyEye.

Ранее в полях и виноградниках Кубани упали обломки БПЛА.