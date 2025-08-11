Камеры помогли задержать грабителей, напавших на почту в Москве

ТАСС: подозреваемые в нападении на почту в Москве рассыпали деньги при побеге

Двое подозреваемых в разбойном нападении на отделение Почты России на юге Москвы при попытке скрыться рассыпали похищенные деньги. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным источников, задержать злоумышленников удалось в том числе благодаря камерам видеонаблюдения, по которым был восстановлен маршрут их передвижения.

В полиции уточнили, что преступники зашли в отделение через служебный вход, собрали рассыпанные купюры и скрылись на такси. По информации полиции, они прятались в одной из квартир многоэтажного дома в подмосковном Серпухове, где были задержаны при участии спецподразделения.

Нападение произошло утром 9 августа около 07:00 на улице Медиков. По предварительным данным, двое мужчин в масках и с пистолетом похитили почти 5 млн рублей. Позднее произошедшее прокомментировала пресс-служба Почты России. Выяснилось, что в результате ограбления никто из сотрудников почты не пострадал. В компании подчеркнули, что финансовые средства, используемые Почтой России, застрахованы. Несмотря на утрату денег, все обязательства перед клиентами компания выполнит в срок и в полном объеме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

