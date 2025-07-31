Россиянин пытался ограбить магазин с воображаемым ножом

Житель Кеми отделался условным сроком за попытку ограбления магазина, мужчина угрожал продавцам несуществующим пистолетом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Карелии.

Нетрезвый 34-летний мужчина похитил в торговом зале бутылку водки и скрылся с места происшествия, спустя несколько дней он снова явился в магазин пьяным и решил повторить кражу, но был замечен продавцами.

«Разозлившись на то, что продавцы не дают ему спокойно уйти с похищенной бутылкой, проявляют настойчивость, преследуют его и требуют вернуть товар, молодой человек, держа руку в кармане, имитируя наличие ножа, неоднократно высказал в адрес продавцов угрозу применения насилия», — сообщили в пресс-службе судов республики.

Грабителя задержал подоспевший наряд Росгвардии, в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года и семи месяцев лишения свободы условно.

Ранее грузчик из Томска ограбил магазин из-за спора о зарплате и получил 7 лет колонии.