Психолог объяснила, что нужно для нормального развития ребенка

Для развития внимания, фантазии и умения думать детям не нужно постоянно что-то показывать или рассказывать, иногда им нужно немного поскучать. Об этом kp.ru рассказала психолог Галина Губанова.

«В современных семьях родители часто очень балуют своих детей, и в результате у ребенка совсем нет возможности поскучать и проявить свое воображение, а это невероятно важно для его дальнейшего развития, в том числе интеллектуального», — сказала специалист.

По ее словам, переизбыток внешних стимулов, в том числе игрушек, занятий, мультфильмов, может делать детей рассеянными. Она пояснила, что зачастую они много знают, но испытывают трудности в принятии решений и не могут доводить начатое до конца.

Губанова порекомендовала убрать смартфоны, уменьшить количество ярких раздражителей и дать ребенку простые предметы для игры, чтобы он развивался гармоничнее. При этом она добавила, что на эмоциональное и физическое развитие оказывают влияние и другие факторы.

Доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков до этого говорил, что детей нужно обязательно знакомить со смартфонами, потому что они стали частью современно жизни, однако, они не должны заменять родителей. Он уточнил, что для нормального развития в возрасте до трех лет ребенок должен как можно больше играть с предметами, до шести — важна ролевая игра с детьми.

