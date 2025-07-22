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Психолог объяснил, как правильно знакомить детей со смартфонами

Психолог Кочетков: смартфон не должен заменять ребенку родителя
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E_Katsiaryna/Shutterstock/FOTODOM

Детей нужно обязательно знакомить со смартфонами, потому что они стали частью современно жизни, однако, они не должны заменять родителей. Об этом kp.ru рассказал доцент кафедры теоретических основ социальной психологии МГППУ Никита Кочетков.

Он уточнил, что для нормального развития в возрасте до трех лет ребенок должен как можно больше играть с предметами, до шести — важна ролевая игра с детьми.

Основатель сети билингвальных детских садов и школ Discovery Виктория Боева до этого рассказала газете «Известия», что знакомить детей с мобильными устройствами следует не ранее двух-трех лет, при этом время просмотра мультфильмов стоит ограничить до 15 минут в день.

«Смартфон ни в коем случае не должен заменять ребенку родителя, как бы заманчиво не было «перекинуть» воспитание на интернет-контент или сделать телефон «нянькой» для самых маленьких. В руках у ребенка — дошкольника гаджет должен появляться дозировано и под родительским присмотром», — поделился Кочетков.

По его словам, дети должны иметь возможности для живого общения с окружающими и полноценных игр, чтобы развивались их социальные и когнитивные навыки.

Исследователь детской психологии и профессор кафедры общественного здравоохранения Школы спорта и физической активности Университета Шеффилд-Халлам (Великобритания) Лиана Азеведо до этого говорила, что первый телефон для ребенка лучше не покупать до шести лет.

Ранее россияне ответили, в каком возрасте они покупали ребенку первый телефон.

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