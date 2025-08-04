Психолог рассказала, какой способ поможет снизить конкуренцию между детьми

Конкуренцию между детьми за внимание родителей, которая может проявляться в ревности и ссорах, можно снизить с помощью правила «персонального времени». Об этом kp.ru рассказала психолог «Актион Образования» Екатерина Комарова.

«Так вы исключите конфликты, причина которых в желании отвоевать родительское внимание. Не говорите детям «Я люблю вас одинаково», дети все равно будут вести свою «статистику поцелуев». Лучше скажите: «Тебя люблю как первенца, как старшего», «Тебя люблю как самого младшего», — поделилась специалист.

Она пояснила, что ребенок должен знать, что он может отдельно провести время с родителями. Если же взрослые принимают только одну сторону, это усугубит ситуацию. В этом случае один из детей почувствует поддержку, а второй — обиду, предупредила Комарова.

Психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская до этого говорила, что детям вредны страшные игрушки – они наносят им травмы и провоцируют развитие депрессии в будущем. По словам специалиста, интерес детей в пять-шесть лет к страшилкам – это нормальный этап развития. Однако если речь идет о подобных жутких игрушках, то это уже может сказаться на будущем ребенка, вызвав у него депрессию.

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