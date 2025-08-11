В аэропорту Калуги введены ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги

В аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

«Аэропорт КАЛУГА (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Он пояснил, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов.

Прошедшей ночью российские силы противовоздушной обороны уничтожили 32 украинских беспилотника. Семь дронов были сбиты над Белгородской областью, по пять — над Брянской и Калужской, четыре — над Крымом, по два — над Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской областями и Московским регионом, а также один — над Тульской областью.

8 августа Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» предупредил, что Вооруженные силы Украины планируют атаковать российские аэродромы FPV-дронами.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.