Стало известно о подготовке атаки ВСУ на российские аэродромы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют атаковать российские аэродромы FPV-дронами. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Об угрозах атаки БПЛА у саратовского аэродрома Энгельс и объектов в Ростовской области сообщают российские мониторинговые каналы, связанные с ПВО», — говорится в сообщении.

По данным канала, местных жителей призывают сохранять бдительность, отслеживать всю информацию и сообщать о подозрительных грузовиках на территории регионов. Сообщается, что официальной информации от властей пока не поступало.

По данным Минобороны РФ, ночью 8 августа силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали и перехватили 30 украинских беспилотников над территорией России. Сообщалось, что девять дронов было сбито над территорией Ростовской области, восемь — в республике Крым. Еще шесть беспилотников было поражено над территорией Саратовской области, пять — в небе над Брянской областью и по одному аппарату — над Белгородской и Волгоградской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее силовики нашли подземный склад ВСУ с оружием НАТО в российском регионе.