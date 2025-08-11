На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пленного британского наемника этапировали в Москву для следственных действий

ТАСС: взятого в плен в ДНР британского наемника Хейдена этапировали в Москву
Dmitriy Melnikov/Shutterstock/FOTODOM

Наемника из Великобритании Уильяма Хейдена, взятого в плен в ходе боев в районе Торецка в Донецкой народной республике (ДНР), этапировали в Москву для проведения следственных действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Также ожидается, что с мужчиной проведут ряд судебно-медицинских экспертиз.

«Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество)», — отметил источник агентства.

Он добавил, что в настоящее время британец находится в одном из столичных следственных изоляторов. Хейден сотрудничает со следствием.

По данным правоохранительных органов, мужчина является уроженцем Саутгемптона. Он в течение 13 лет служил в Вооруженных силах Соединенного Королевства, успев побывать в командировках в Германии и ряде других стран. Хейдена разжаловали из-за употребления наркотических веществ, после чего он начал работать в магазине спортивных часов и фитнес-браслетов. Однако из-за проблем с психическим здоровьем британец потерял работу.

В 2023 году наемник прилетел в Краков в Польше, а затем наземным транспортом добрался до Тернополя на Украине и заключил контракт с армией страны. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) он служил как специалист по противотанковому ракетному комплексу Javelin.

Ранее российский спецназ взял в плен британских офицеров в Николаевской области Украины.

