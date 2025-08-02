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Российские спецназовцы захватили в плен британских офицеров в Николаевской области

«ВД»: российский спецназ захватил в плен британских офицеров в Очакове
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российский спецназ захватил в плен нескольких британских офицеров в Очакове Николаевской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело» («ВД»).

По его данным, в ночь на 31 июля спецназовцы подплыли на катерах к Очакову, высадились и проникли в командный центр Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что российские бойцы захватили военных из Великобритании, которые координировали «применение британских ракет и беспилотников».

Операция продлилась около 15 минут.

Telegram-канал «Милитарист» пишет со ссылкой на западные источники, что в плен попали полковник подразделения специальных психологических операций Эдвард Блейк, представитель Минобороны Великобритании подполковник Ричард Кэрролл и, предположительно, разведчик из спецслужбы MI-6.

В середине июля российский суд заочно приговорил британского наемника Энниса Адама Уилсона, воевавшего на стороне ВСУ, к 14 годам тюрьмы. По данным ведомства, Уилсон был признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ «Наемничество». Следствие установило, что с 2022 года британский наемник в составе вооруженных формирований Украины участвовал в боевых действиях против силовиков из Донецкой народной республики и российских военнослужащих.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об отношении к инструктору-гею («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из Британии.

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