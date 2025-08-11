На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара

В американском штате Колорадо эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара
close
Stephen Hird/Reuters

В американском Колорадо эвакуировали тюрьму из-за одного из крупнейших лесных пожаров в истории штата. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на департамент исправительных учреждений Колорадо.

«Все 179 заключенных были в безопасном порядке выведены… «из-за избыточной предосторожности», — сказано в сообщении.

По информации канала, пожар «Ли», охвативший 167 квадратных миль (432 кв. км), уже стал шестым самым масштабным в истории штата. В борьбе с огнем принимают участие более тысячи пожарных.

29 июля сообщалось, что лесные пожары, произошедшие в Лос-Анджелесе в январе, привели к рекордным страховым убыткам, превзойдя потери страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Площадь распространения огня превысила 11 тыс. гектаров. Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю штата.

Ранее в штате Юте огненный смерч разрушил дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами