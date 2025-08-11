В США эвакуировали тюрьму из-за крупного лесного пожара

В американском Колорадо эвакуировали тюрьму из-за одного из крупнейших лесных пожаров в истории штата. Об этом сообщает телеканал NBC News, ссылаясь на департамент исправительных учреждений Колорадо.

«Все 179 заключенных были в безопасном порядке выведены… «из-за избыточной предосторожности», — сказано в сообщении.

По информации канала, пожар «Ли», охвативший 167 квадратных миль (432 кв. км), уже стал шестым самым масштабным в истории штата. В борьбе с огнем принимают участие более тысячи пожарных.

29 июля сообщалось, что лесные пожары, произошедшие в Лос-Анджелесе в январе, привели к рекордным страховым убыткам, превзойдя потери страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Площадь распространения огня превысила 11 тыс. гектаров. Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю штата.

Ранее в штате Юте огненный смерч разрушил дом.