Пожары в Лос-Анджелесе привели к рекордным страховым убыткам

Лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес в январе, привели к рекордным страховым убыткам, превзойдя потери страховых компаний после катастрофы в японской Фукусиме в 2011 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Munich Re.

«Стихийные бедствия по всему миру уже привели к страховым убыткам на сумму $80 млрд в первой половине года, причем пожары в районе Лос-Анджелеса и вокруг него в первые недели 2025 года составили половину от общего числа», — говорится в сообщении.

Утверждается, что страховые убытки после землетрясения и цунами в японском городе Фукусима в 2011 году, которые привели к аварии на АЭС «Фукусима-1», были не такими высокими.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Площадь распространения огня превысила 11 тыс. гектаров. Пожары в Калифорнии стали самыми разрушительными за всю историю штата.

На тот момент президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия. По предварительным данным, ущерб от лесных пожаров в Калифорнии может достичь $135–150 млрд.

14 февраля сообщалось, что округ Лос-Анджелес в США снова столкнулся с природными катастрофами — на смену пожарам пришли наводнения и оползни. Причиной тому стали обильные осадки.

Ранее актриса Гвинет Пэлтроу призналась, что чуть не спилась из-за лесных пожаров в США.