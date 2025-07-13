В Юте огненный смерч разрушил дом

Огненный смерч распространил масштабный лесной пожар со штата Юта на штат Колорадо в США. Об этом сообщает американский телеканал Fox 13.

Пожар на юге Юты продолжается уже третий день и привел к эвакуации тысяч человек. Эвакуируют все население, проживающее в пределах пяти миль от очага пожара, а также вдоль дороги, соединяющей штаты Юта и Колорадо.

На этом фоне издание Hotshot Wake Up опубликовало в социальной сети Х видео, на котором огненный смерч уничтожает жилой дом в Юте.

До этого премьер-министр Манитобы в Канаде объявил об эвакуации 17 тыс. человек из-за лесных пожаров. В провинции был объявлен режим ЧС. Бедствие назвали крупнейшим за новейшую историю региона.

Эвакуировали город Флин-Флон с населением в 5 тыс. человек, а также некоторые другие одиноко стоящие города и общины коренных народов Пимичикамак и Пукатавага. Пункты временного размещения развернули в столице Манитобы Виннипеге.

Ранее в США 12-летний школьник спас семью во время пожара.