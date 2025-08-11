На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ввести ежегодную программу «Первосентябрьский капитал»

Депутат Чернышов призвал ввести ежегодную программу «Первосентябрьский капитал»
Depositphotos

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести в России программу «Первосентябрьский капитал», которая предусматривает ежегодные выплаты на детей школьного возраста к 1 сентября, в размере не менее 25% от средней зарплаты по региону. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда РФ Антону Котякову, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Речь идет о выплате на каждого ребенка школьного возраста. Согласно документу, программа предусматривает выплату в размере 25% от средней зарплаты по региону на каждого школьника 1-4 классов, 30% — на каждого ученика 5-9 классов, 35% — на каждого учащегося 10-11 классов.

Такая градация объясняется объективной необходимостью покрывать увеличивающиеся затраты на обучение: покупку более сложных и дорогостоящих учебных материалов, пособий, специализированной литературы, оплату дополнительных курсов и репетиторов, а также необходимость приобретения более качественной техники для учащихся среднего и старшего звена.

Как сказано в документе, выплата должна осуществляться не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года.

Чернышов считает, что реализация такой программы поспособствует существенному снижению финансовой нагрузки на семьи с детьми, а также станет действенной мерой в решении важнейших задач государственной политики по поддержке института семьи, повышению рождаемости и укреплению традиционных семейных ценностей.

До этого депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед 1 сентября.

Ранее россиянам напомнили о возможности получить материальную помощь к учебному году.

