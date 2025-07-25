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Депутаты предложили выплачивать родителям школьников прожиточный минимум ежегодно

В Госдуме разработали проект о выплатах родителям школьников перед 1 сентября
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Алексей Майшев/РИА Новости

Депутаты Госдумы разработали законопроект о ежегодной выплате в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников перед 1 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, направленный в правительство РФ.

Авторами инициативы выступили глава комитета по труду Ярослав Нилов (вне фракции), председатель комитета по защите семьи Нина Останина (КПРФ) и глава комитета по общественным объединениям Яна ЛантратоваСправедливая Россия — За правду»).

«Собрать ребенка в школу — крайне сложная задача для родителей, <...> особенно если в семье несколько детей», — пояснил Нилов.

Выплата в размере прожиточного минимума по РФ (сейчас 17,7 тыс. рублей) предусмотрена на каждого ребенка 6–18 лет. Право на нее также получат инвалиды и лица с ОВЗ до 23 лет, обучающиеся в школах.

16 июня сообщалось, что в Московской области запустили проект для поддержки выпускников педагогических вузов и опытных учителей — лучшие кадры в рамках конкурсного отбора смогут получить выплаты до 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в России 59 тыс. учителей начальных классов рискуют лишиться работы.

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