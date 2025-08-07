Россиянам напомнили о возможности получить матпомощь к учебному году

В России действуют социальные меры по поддержке семей с детьми при подготовке к учебному году. В частности, в некоторых регионах родителям компенсируют затраты на покупку школьной формы, в других – предоставляют готовые наборы для учебы, рассказал в беседе с RT декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов.

Юрист напомнил, что одной из ключевых мер поддержки стало расширение списка целей, на которые можно использовать маткапитал. Так, теперь россияне могут обналичивать остаток его суммы в размере до 10 тыс. рублей для использования по своему усмотрению, в том числе – для сборов ребенка в школу. Также в некоторых регионах действует ежегодная компенсация расходов на покупку школьной и спортивной формы: в Москве это 13 987 рублей, а в Санкт-Петербурге —10 461 рубль.

«На региональном уровне также предусмотрены дополнительные меры поддержки многодетным и малоимущим семьям, в зависимости от уровня дохода и регионального прожиточного минимума», — добавил юрист.

Многие регионы предоставляют семьям готовые наборы из всего необходимого для учебы – рюкзака, тетрадей, ручек и так далее. Формируются такие наборы за счет различных внебюджетных программ, отметил Виноградов. Предоставляется эта помощь согласно ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», пояснил он.

Для получения льгот необходимо подать соответствующее заявление с помощью портала «Госуслуг» или в ходе личного визита в МФЦ или в Соцфонд. Нужно предоставить паспорт родителя, свидетельство о рождении ребёнка, справку из школы, подтверждение социального статуса семьи, а также чеки на приобретение формы и канцелярских принадлежностей, если это предусмотрено региональными требованиями, перечислил юрист. Обычно заявление рассматривается в срок до десяти рабочих дней, средства перечисляются в течение пяти дней с момента одобрения.

Виноградов также напомнил о едином пособии для семей с детьми и возможности заключить социальный контракт для получения помощи на обучение, переобучение или развитие малого бизнеса. Россиянам следует заранее точно выяснить, какие именно льготы и меры поддержки предусмотрены в конкретном регионе, заключил эксперт.

До этого исследователи выяснили, что более трети (36,2%) опрошенных россиян тратят на подготовку детей к школе в 20% от зарплаты за месяц. 39,6% респондентов израсходуют от 20 до 50% зарплаты, еще 15,3% — свыше 50% ежемесячных выплат. Причем 21,7% собираются взять кредит или заем на подготовку детей к школе. 47,6% обойдутся собственными средствами.

