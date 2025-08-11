На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые заявили о возможности сильнейшего землетрясения и гигантского цунами в США

Daily Mail: в США может произойти землетрясение свыше 9 баллов и огромное цунами
true
true
true
close
FOTOKITA/Shutterstock/FOTODOM

В прибрежной зоне США может произойти 9-балльное землетрясение, сопровождаемое гигантским цунами. Об этом, ссылаясь на наблюдения сейсмологов, сообщает британский таблоид Daily Mail.

Исследование, проведенное с применением технологий высокоточного подводного картографирования, выявило тревожные признаки геостатической активности в Каскадной зоне субдукции. Оно показало четыре огромных сегмента разлома длиной 970 километров, протянувшиеся вдоль побережья Северной Америки от Канады до Калифорнии. Мощные толчки в подводной зоне этой местности могут привести не только к разрушению береговой инфраструктуры, но и вызвать отравление и загрязнение воды и воздуха.

В статье отмечается, что в последний раз подобное землетрясение наблюдалось в 1700 году. По мнению ученых, такие события происходят примерно раз в 500 лет.

30 июля сообщалось, что волны цунами, вызванные мощным землетрясением у берегов Камчатки, достигли побережья американского штата Калифорния.

Ранее американские ученые предупредили о возможной катастрофе в Калифорнии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами