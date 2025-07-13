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Американские ученые предупредили о возможной катастрофе в Калифорнии

USGS: в Калифорнии может внезапно произойти землетрясение магнитудой 6,7
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Depositphotos

В Калифорнии может внезапно произойти землетрясение магнитудой 6,7 из-за пробуждения считавшегося спящим разлома Конкор. Об этом пишет San Francisco Chronicle со ссылкой на интервью ученых Геологической службы США (USGS).

Земная кора состоит из тектонических плит, которые постоянно плавают в более жидком слое мантии. Эти плиты постоянно движутся, но их движение замедляется трением между краями плит, что приводит к накоплению энергии в местах разломов — зон стыка, вдоль которых и происходит смещение горных пород. Когда накопившаяся энергия прорывается, плиты резко смещаются, что сопровождается землетрясениями и масштабными разрушениями.

По словам геологов, сейчас разлом Конкорд уже сдвинулся на 400 метров относительно места, где он находился ранее, что ставит под угрозу жилые дома и школы в Восточном заливе (регион к востоку от Сан-Франциско, на территории которого расположены несколько небольших гордов). Как выразились журналисты, сейчас около 300 тыс. человек живут и работают «прямо над тикающей сейсмической бомбой замедленного действия». Признаки сдвига пород наблюдают местные жители, у которых из-за движения земной поверхности возникают проблемы с водопроводом. Также из-за сдвига пород повреждается асфальтовое покрытие автодорог.

Тем не менее, степень угрозы для населения из-за обнаружения активного разлома пока не установлена.

«Мы не знаем, насколько глубоко простирается ползучий разлом, поэтому уровень сейсмической опасности становится более неопределенной», — заявил геолог Роланд Бургманн.

До этого туристы начали отменять туры в Японию из-за предсказаний о землетрясении.

Ранее движение поездов в районе Неаполя остановили после землетрясения.

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