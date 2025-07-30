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Цунами после землетрясения на Камчатке дошло до Калифорнии

Метеослужба США: цунами с Дальнего Востока добрались до побережья США
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Zacarias da Mata/Shutterstock/FOTODOM

Волны цунами, вызванные мощным землетрясением у берегов Камчатки, достигли побережья американского штата Калифорния. Об этом сообщила в социальной сети X Национальная метеорологическая служба США.

По данным лос-анджелесского отделения метеослужбы, на пляже Арина-Коув зафиксировано движение приливных волн, указывающее на продвижение цунами вдоль береговой линии.

Также волны цунами после землетрясения на Дальнем Востоке дошли до американского штата Гавайи.

Землетрясение магнитудой около 8,7 было зафиксировано в Тихом океане возле Камчатки в 11:24 по местному времени (02:24 мск) 30 июля. Эпицентр залегал на глубине 32 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года.

Затем последовали волны цунами высотой до 4 метров. В МЧС России рассказали, что в результате порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие «Алаид» оказались частично затоплены. По данным ведомства, население было эвакуировано.

Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. Несколько человек уже пострадали.

Ранее сообщалось, что врачей, продолживших операцию при землетрясении, представят к наградам.

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