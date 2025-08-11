На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об опасности слишком горячей еды

Врач Зарубина: частое употребление слишком горячей еды грозит ожогом пищевода
Shutterstock/Gorloff-KV

Регулярное употребление слишком горячей еды и напитков может серьезно навредить здоровью желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что потребует длительного лечения. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Зарубина.

Как пояснила специалист, в первую очередь страдает ротовая полость. На поверхности языка расположены вкусовые и температурные рецепторы, и при контакте с горячей пищей происходит их перегрузка.

«Когда температура еды слишком высока, вкусовые ощущения притупляются, поскольку терморецепторы начинают доминировать. При частом термическом воздействии снижается чувствительность рецепторов, а клетки слизистой оболочки могут повреждаться, что нередко приводит к ожогам пищевода или слизистой желудка», — уточнила врач.

По ее словам, такие ожоги могут вызывать болезненность при приеме пищи и глотании, а при длительном воздействии — способствовать появлению рубцов в верхних отделах ЖКТ, что требует довольно длительного лечения. Вдобавок к этому горячая пища способна провоцировать обострение хронических гастроэнтерологических болезней.

Зарубина напомнила, что оптимальная температура употребляемых блюд должна быть в пределах 40–42 градусов — именно при таких условиях ферменты пищеварительной системы работают наиболее эффективно, не травмируя слизистые.

«Забота о здоровье ЖКТ предполагает соблюдение ряда правил, в том числе и контроль за температурой напитков и пищи. Даже если вы сначала не чувствуете никаких неприятных симптомов, это не значит, что вреда здоровью не было нанесено. Помните об этом и не пренебрегайте этими простыми рекомендациями», — резюмировала Зарубина.

