Психолог объяснила, зачем люди балуют себя едой

Согласно опросам, большинство россиян позволяют себе «маленькую роскошь» в еде ради удовольствия, а больше половины позволяют себе вкусные, хоть и не вполне полезные продукты. Чем чревато заедание эмоций и как побаловать себя более здоровыми способами, в беседе с «Газетой.Ru» рассказала медицинский психолог Европейского медицинского центра (ЕМС) Валерия Мошняцкая (Замятина).

Врач отметила, что в основе заедания эмоций, включая и положительные, может лежать сразу несколько причин.

«Для некоторых людей еда может стать способом справиться с неприятными эмоциями: стрессом, тревогой, грустью или одиночеством. Иногда еда позволяет компенсировать отсутствие навыков управления эмоциями. Потребление пищи может временно облегчить чувства, но в долгосрочной перспективе это может привести к проблемам с весом и ухудшению эмоционального состояния. Кроме того, в некоторых случаях переедание может стать привычкой, особенно если человек с детства использует еду как награду или утешение. Переедание может быть также связано с психологическими проблемами, такими как депрессия, тревожные расстройства или другие психические заболевания. Нередко причиной такого поведения становятся длительные стресс и усталость, при которых человек ищет способы расслабиться и получить удовольствие, в том числе через еду», — объяснила она.

Среди других факторов, по словам психолога, стоят физиологические, когда у человека нарушается обмен веществ или происходят другие сбои в работе организма, а также культурные, при которых потребление пищи тесно связано с праздниками, семейными событиями и другими важными моментами. Это, как объясняет эксперт, может способствовать формированию привычки использовать еду для празднования или утешения.

Мошняцкая добавила, что тяга к заеданию эмоций может говорить об эмоциональной зависимости от еды и требует консультации специалиста.

«Важно понимать, что переедание из-за эмоций — это не просто вопрос силы воли, а часто симптом более глубоких психологических проблем. Если вы или кто-то из ваших близких испытывает трудности с контролем над едой, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту», — рекомендовала эксперт.

По словам психолога, регулярное заедание эмоций может привести к различным негативным последствиям для психики в долгосрочной перспективе.

«Из-за нездорового пищевого поведения может ухудшиться эмоциональное состояние, так как временное облегчение от еды никак не решает основную проблему, которая тревожит человека. Регулярное заедание эмоций может способствовать развитию таких расстройств, как компульсивное переедание и увеличить риск развития депрессии. Кроме того, привычка заедать эмоции может привести к увеличению веса и негативному восприятию своего тела, что, в свою очередь, может снизить самооценку и уверенность в себе», — предупредила психолог.

Эксперт порекомендовала вместо использования еды как способа расслабиться, отдать предпочтение физической активности (занятие спортом или просто прогулке), провести время за хобби и творчеством (рисование, чтение, рукоделие), встретиться с близкими людьми.

«Можно также пойти на уходовые процедуры – массаж, ароматерапию, уделить время обучению и саморазвитию, а также медитациям и техникам релаксации. Эти способы считаются здоровыми, потому что они не наносят вред физическому и психическому здоровью, способствуют балансу и гармонии в жизни, а также могут иметь долгосрочные положительные эффекты. В отличие от нездоровых способов вознаграждения, таких как переедание или употребление вредных веществ, здоровые альтернативы помогают поддерживать благополучие и улучшают качество жизни в целом», — резюмировала она.

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