В Турции после землетрясения достали из-под завалов четырех человек

МВД Турции сообщило о четырех людях, которые после землетрясения оказались под завалами в городе Сындыргы, но были спасены, передает Habertürk TV.

В ведомстве отметили, что еще один пострадавший все еще остается под завалами. Операция по его спасению продолжается.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 было зафиксировано в 19:55. Продолжительность толчков составила около 20-30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что эпицентр землетрясения находился в районе города Сындыргы в провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км. После землетрясения произошло не менее 20 афтершоков, магнитуда пяти из них была выше 4. В Сындыргы разрушено одно здание, не менее 24 были повреждены.

