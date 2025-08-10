На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Землетрясение в Турции повредило более двух десятков зданий

МВД Турции: после землетрясения рухнуло одно здание, 24 повреждены
В результате землетрясения на западе Турции рухнуло только одно здание, повреждены не менее 24. Об этом сообщает Habertürk TV со ссылкой на МВД республики.

«В городе Сындыргы обрушилось одно здание. В результате спасательных работ из-под завалов извлечены живыми четыре человека», — говорится в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что один человек остается под завалами.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Землетрясение в Турции магнитудой 6,1 было зафиксировано в 19:55. Продолжительность толчков составила около 20-30 секунд. В квартирах раскачивались люстры и мебель. Некоторые местные жители выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что эпицентр землетрясения находился в районе Сындыргы в провинции Балыкесир. Очаг залегал на глубине 11 км. После землетрясения произошло не менее 20 афтершоков, магнитуда пяти из них была выше 4. Мэр Сындыргы Серкан Сак сначала утверждал, что из-за толчков в городе рухнуло 10 зданий.

Ранее россиянка из Турции рассказала о тревожном чемоданчике на случай землетрясений.

