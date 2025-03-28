«Мне страшно»: дочь тайского комика показала видео с качающегося от землетрясения моста

Дочь тайского комика Мам Джокмока застряла на мосту во время землетрясения

Дочь популярного тайского комика Мам Джокмока показала видео с моста, качающегося от землетрясения. Записью М Бусаракам поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Девушка застряла в пробке на мосту и пожаловалась, что землетрясение было очень сильным.

«Невозможно было проехать дальше. Канаты моста так сильно раскачивались, мне было очень страшно. Хочется поскорее посмотреть на своего ребенка», — призналась М Бусаракам.

Многие люди, посмотревшие клип, пришли выразить свое мнение и сообщить эту новость в большом количестве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Посольство РФ призвало находящихся в Мьянме россиян соблюдать меры предосторожности в связи с землетрясением и возможностью повторных толчков.

Ранее рэпер Lida оказался родственником Дмитрия Маликова.