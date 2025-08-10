Офицер Росгвардии в Краснодаре регистрировал мигрантов прямо в военной части

В Краснодаре офицера Росгвардии Владимира Скобелева и десять его сообщников будут судить за фальшивую регистрацию мигрантов в военной части. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

С июля 2020 по март 2022 года несколько сотен человек получили временную регистрацию в отдельном батальоне материального обеспечения войск. Среди получивших прописку были как россияне, так и приехавшие из других стран — Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении.

По данным правоохранительных органов, временную регистрацию на год в военной части продавали через посредников за 20 тысяч рублей, продление обходилось в такую же сумму.

На этой неделе в центре Москвы силовики задержали в хостеле около 300 нелегальных мигрантов. В ходе рейда у 400 иностранцев, которые там жили, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу.

В апреле в Самаре обнаружили хостел для мигрантов-рабочих из Средней Азии, превращенный в многоквартирном жилом доме. Хозяин хостела вступил в конфликт с другими жителями дома, которые были недовольны соседством с мигрантами в переполненной квартире. В итоге хозяин хостела перекрыл воду своим оппонентам, после чего сотрудники силовых структур провели рейд.

Ранее мигрантам-нарушителям установили дедлайн для легализации в России.