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Депутат Госдумы обнаружил мигрантский хостел в Самаре

Депутат Госдумы Матвеев обратился в СК из-за мигрантского хостела в Самаре
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев от Самарской области (КПРФ) обратился в Следственный комитет из-за мигрантского хостела в Самаре. Об этом он пишет в Telegram-канале.

Речь идет о хостеле для мигрантов-рабочих из Средней Азии, расположенном в многоквартирном жилом доме. Хозяин хостела вступил в конфликт с другими жителями дома, которые были недовольны соседством с мигрантами в переполненном хостеле. В итоге хозяин хостела перекрыл воду своим оппонентам, после чего сотрудники силовых структур провели рейд.

«Попрошу ГУ МВД России по Самарской области и Следственный комитет дать жесткую оценку», — пишет Матвеев.

В феврале в подмосковном Солнечногорске на территории гаражно-строительного кооператива открыли нелегальный хостел для мигрантов.

Депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пообещал обратиться к начальнику ГУВД Подмосковья с требованием провести проверку.

Ранее в Новосибирске задержали семейную пару за организацию нелегальной миграции.

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