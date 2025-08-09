На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мигрантам-нарушителям установили дедлайн для легализации в России

МВД: у нарушающих миграционные правила есть месяц для легализации в России
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

У нарушающих миграционные правила иностранцев есть месяц, чтобы узаконить свое пребывание в РФ или уехать, передает ТАСС со ссылкой на МВД России.

В ведомстве рассказали, что легализовать свое положение приезжие могут до 10 сентября в миграционной службе. В МВД предупредили тех, кто числится в реестре контролируемых лиц (туда попадают иностранцы, лишившиеся законных оснований для нахождения в РФ), что после указанной даты урегулировать свой статус станет невозможно. Сейчас этот список насчитывает свыше 800 тыс. человек, к которым в том числе относятся украинцы без вида на жительство и гражданства РФ.

Как объяснили в ведомстве, узаконить свое нахождение на территории России можно, обратившись в любой филиал ФГУП «ПВС» (федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис») по месту фактического проживания. В МВД обратили внимание, что при приеме на работу или предоставлении образовательных и иных услуг лицам из реестра грозит штрафами.

На этой неделе в центре Москвы силовики задержали в хостеле около 300 нелегальных мигрантов. В ходе рейда у 400 иностранцев, которые там жили, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу.

Ранее появились подробности задержания радикалов, вербовавших мигрантов в Москве.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами