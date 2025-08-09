Мигрантам-нарушителям установили дедлайн для легализации в России

У нарушающих миграционные правила иностранцев есть месяц, чтобы узаконить свое пребывание в РФ или уехать, передает ТАСС со ссылкой на МВД России.

В ведомстве рассказали, что легализовать свое положение приезжие могут до 10 сентября в миграционной службе. В МВД предупредили тех, кто числится в реестре контролируемых лиц (туда попадают иностранцы, лишившиеся законных оснований для нахождения в РФ), что после указанной даты урегулировать свой статус станет невозможно. Сейчас этот список насчитывает свыше 800 тыс. человек, к которым в том числе относятся украинцы без вида на жительство и гражданства РФ.

Как объяснили в ведомстве, узаконить свое нахождение на территории России можно, обратившись в любой филиал ФГУП «ПВС» (федеральное государственное унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис») по месту фактического проживания. В МВД обратили внимание, что при приеме на работу или предоставлении образовательных и иных услуг лицам из реестра грозит штрафами.

На этой неделе в центре Москвы силовики задержали в хостеле около 300 нелегальных мигрантов. В ходе рейда у 400 иностранцев, которые там жили, проверили миграционные карты, паспорта и патенты на работу.

