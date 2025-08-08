На видео попала превратившаяся в реку улица Сочи

В Сочи из-за ливня затопило улицы, это попало на видео

В Сочи из-за сильного ливня произошло подтопление проезжей части, а из-за упавшего дерева была перекрыта автодорога «Джубга — Сочи». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД.

«Из-за обильных осадков подтопило часть федеральной дороги А-147 в районе п. Вардане, дорога перекрывалась. В настоящее время движение по всей трассе открыто. На автодороге Джубга-Сочи, район заезда в санаторий Семашко, проезжую часть перекрыло упавшее дерево», — отмечается в сообщении.

На этом участке последствия инцидента также ликвидированы, а движение по трассе открыто, уточнили в полиции.

На кадрах с места происшествия видно, что на проезжей части образовался сильный поток воды, в нем стоят автомобили. Вода доходит до верхней части колес.

