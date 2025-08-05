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Жители российского региона увидели снег в августе

Жители Кемерово увидели снег в августе
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Depositphotos

В центре Кемерова во вторник, 5 августа, пошел мокрый снег. Об этом сообщает Сiбдепо со ссылкой на местных жителей.

По данным издания, они заметили мелкие снежинки примерно в 11:00 по местному времени.

«Его трудно разглядеть, но если смотреть на темном фоне, то его видно», — поделилась очевидица.

При этом в местном Гидрометцентре заявили, что это был не снег, а морось.

«На высоте плюсовая температура, снег не может пойти», — уточнила специалист.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что в Москве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, которые прекратятся к вечеру, порывистый северо-западный ветер и температура воздуха до +24℃. По его словам, погодный режим в столичном регионе продолжит формировать дождливый циклон, который смещается к северо-востоку, и его влияние постепенно ослабеет. Во второй половине дня ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди местами будут ливневыми, причем наиболее интенсивными — в первой половине дня, а к вечеру осадки прекратятся. В Москве температура составит от +22 до +24℃, в области — от +20 до +25℃.

Ранее москвичам пообещали лужи по пояс.

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