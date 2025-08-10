На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МЧС предупредили жителей Москвы и Подмосковья о дождливом понедельнике с грозами

МЧС: в Москве и Подмосковье 11 августа будут дожди с грозами и усилением ветра
В МЧС предупредили жителей Московского региона об ухудшении погоды. Об этом столичное и подмосковное управления ведомства сообщили в Telegram-каналах.

По данным МЧС, жителям столицы нужно приготовиться к осадкам с 9:00 понедельника и до конца дня. Прогнозируется кратковременный дождь, но местами возможны сильные осадки с грозой и усилением ветра.

В посте отмечается, что в Подмосковье с 6:00 до 21:00 11 августа ожидается кратковременный дождь. А в некоторых районах тоже могут быть ливень и гроза с порывами ветра до 15 м/с.

В МЧС призвали жителей Московского региона парковаться в безопасных местах, аккуратно водить, избегать шатких конструкций и не оставлять детей без присмотра.

На этом фоне автоэксперт Егор Васильев объяснил, что поездки на машине в дождливую погоду требуют особых навыков вождения. Сначала дождь смачивает пыль и грязь на асфальте, которые скопились в дорожном полотне. Из-за этого у водителя могут возникнуть проблемы с управлением автомобилем даже при внешних комфортных условиях.

Ранее Алибасову поплохело из-за московской погоды.

