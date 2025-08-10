На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Курьер на электросамокате сбил в Рязани пятилетнюю девочку и скрылся

В Рязани 5-летняя девочка получила черепно-мозговую травму по вине самокатчика
Прокуратура Рязанской области

В Рязани курьер на электросамокате сбил ребенка и скрылся, сообщает YA62.

Авария произошла днем 9 августа на Московском шоссе. По словам очевидцев, на пятилетнюю девочку, которая тоже каталась на самокате, наехал курьер популярного сервиса доставки. Он несколько метров протащил жертву по асфальту и покинул место происшествия.

У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Семья написала заявление в полицию.

В региональной прокуратуре сообщили, что сотрудники уже начали проверку по факту травмирования ребенка.

«В ходе проверки будет дана оценка обстоятельствам произошедшего, решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

До этого в Подмосковье самокатчики напали и ограбили женщину. Она возвращалась домой ранним утром, но на парковке ее окружили около восьми человек на самокатах. Неизвестные напали на женщину, распылили перцовый баллончик, пытались отнять сумку. В итоге они забрали из кошелька женщины 15 тыс. рублей и скрылись. Кроме того, в момент нападения самокатчики сломали россиянке палец и нанесли ссадины.

Ранее пьяный мужчина на самокате атаковал женщин на севере Москвы.

