В Подмосковье самокатчики напали и ограбили женщину

В подмосковном Одинцово восемь самокатчиков напали и ограбили женщину

«Инцидент произошел на улице Говорова у ТЦ «Атлас» 6 августа. Жительница около 5 утра возвращалась домой после семейной встречи по случаю юбилея, на парковке ее окружили около 8 человек на самокатах. Неизвестные на вид лет 20 напали на женщину, распылили перцовый баллончик, пытались отнять сумку», — говорится в сообщении.

По информации канала, нарушители забрали из кошелька женщины 15 тысяч рублей и скрылись. Кроме того, в момент нападения самокатчики сломали россиянке палец и нанесли ссадины.

По словам родственников пострадавшей, сотрудников правоохранительных органов вызывали более четырех раз, вызовы передавали в Немчиновский отдел полиции, но никто не приехал. Женщина написала заявление в полицию, но нарушителей до сих пор не нашли.

