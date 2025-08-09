На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье самокатчики напали и ограбили женщину

В подмосковном Одинцово восемь самокатчиков напали и ограбили женщину
true
true
true

В городе Одинцово Московской области восемь самокатчиков напали и ограбили женщину на парковке. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Инцидент произошел на улице Говорова у ТЦ «Атлас» 6 августа. Жительница около 5 утра возвращалась домой после семейной встречи по случаю юбилея, на парковке ее окружили около 8 человек на самокатах. Неизвестные на вид лет 20 напали на женщину, распылили перцовый баллончик, пытались отнять сумку», — говорится в сообщении.

По информации канала, нарушители забрали из кошелька женщины 15 тысяч рублей и скрылись. Кроме того, в момент нападения самокатчики сломали россиянке палец и нанесли ссадины.

По словам родственников пострадавшей, сотрудников правоохранительных органов вызывали более четырех раз, вызовы передавали в Немчиновский отдел полиции, но никто не приехал. Женщина написала заявление в полицию, но нарушителей до сих пор не нашли.

Ранее приморец порезал ножом людей на проезжей части и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами