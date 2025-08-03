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Пьяный мужчина на самокате атаковал женщин на севере Москвы

Москвичка пожаловалась на самокатчика, который нападал со спины на женщин
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В Москве мужчина катался на самокате и нападал на женщин со спины. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

Все произошло утром 3 августа на Русаковской набережной. Злоумышленник подъезжал к женщинам сзади, пинал и уезжал вперед. По словам одной из пострадавших, таким образом мужчина, вероятно, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обошелся со всеми незнакомками, которые попались ему на пути.

«Потом отъезжая вперед, демонстративно присаживался и улыбался. Мне потребовалось много сил, чтобы догнать его на роликах, на вопрос «зачем он это делает и почему он меня ударил?» он ответил, что у него друг в прокуратуре и ему все равно ничего не будет», — возмущается собеседница Telegram-канала.

Известно, что как минимум одна из жертв намерена привлечь хулигана к ответственности и собирается писать заявление.

Ранее на Кубани недовольный турист напал на уличного музыканта и разрубил его инструменты топором.

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