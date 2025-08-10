Жителей юга Франции попросили самоизолироваться из-за пожара на заводе

На юге Франции произошел пожар на заводе хлоросодержащих продуктов

В коммуне Леденон на юге Франции произошел пожар на заводе хлоросодержащих продуктов. Об этом сообщает в соцсетях префектура департамента Гар.

Там уточнили, что возгорание произошло на предприятии Hydrapro. Власти создали оперштаб.

«Префект Гара просит жителей в радиусе 825 метров от этого промышленного объекта укрыться внутри зданий», — говорится в посте.

Власти уточнили, что просьба касается и жилых домов в Леденоне. Сейчас пожар уже локализован.

В начале июля в Нидерландах на территории завода FrieslandCampina в городе Боркуло после химической реакции между опасными веществами внутри грузовика случился взрыв. Инцидент произошел, когда используемые для очистки оборудования азотная и соляная кислоты вступили в реакцию внутри транспортного средства. После взрыва появилось оранжевое токсичное облако. Из-за содержания опасных веществ оно могло вызывать раздражение кожи и дыхательных путей. В качестве меры предосторожности власти эвакуировали завод и перекрыли дороги.

