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На Сахалине огонь охватил сотни метров ленты угольного конвейера

На Сахалине произошел пожар на угольном конвейере
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Shutterstock/Haggardous50000

На Сахалине загорелся угольный конвейер. Видео опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

По его данным, возгорание началось около точки загрузки транспортной системы поблизости от села Никольское. Огонь распространился на сотни метров ленты, по которой топливо попадало из Солнцевского разреза в порт Шахтерск. Очевидцы рассказали, что на месте происшествия сильно пахнет горелой резиной.

Как уточняется в публикации, конвейер несколько лет строили и ввели в работу недавно. Несмотря на жалобы местных жителей по поводу шума, он не прекращал работу сутками. Причиной пожара могли быть жара и высокая скорость подачи угля.

В мае в Ямало-Ненецком автономном округе при возгорании на месторождении «Харапурнефтегаза» обрушилась вышка, в результате чего пострадали три человека. Пожар вспыхнул, когда загорелись две нефтегазовые скважины. В результате чего одна из вышек разрушилась. Пострадавшие попали в реанимацию в тяжелом состоянии.

Ранее в Нидерландах после взрыва на заводе образовалось ядовитое оранжевое облако.

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