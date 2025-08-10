На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры разваливающейся администрации в селе Дагестана

В селе Корода в Дагестане разрушается здание местной администрации
Telegram-канал «Спросите у Расула»

В селе Корода в Гунибском районе Дагестана разваливается здание местной администрации. Фото и видео из населенного пункта опубликовал Telegram-канал «Спросите у Расула» о жизни республики и Северного Кавказа.

На кадрах можно увидеть полы и потолки с дырами, стены с облупившейся штукатуркой и следами разводов от воды, оставшимися после дождя.

«Состояние помещения в котором расположен администрация в плачевном состоянии», — говорится в посте (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Прошлой осенью разваливающийся дом в Салехарде «отремонтировали», подперев стены балками. Речь шла о здании на улице Кирпичная, 13, где прошел «капитальный ремонт» многоквартирного дома. После публикации местная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жильцов до конца 2028 года. Местная администрация установила подпорки, удерживающие стену дома от падения. Прокуратура решила провести повторное обследование дома и направить иск в суд о досрочном расселении дома.

Ранее появилось видео, как пожилые курганцы ползут по доске над пропастью за пенсией.

