Появилось видео, как пожилые курганцы ползут по доске над пропастью за пенсией

В деревне Духовка в Курганской области пенсионерам и другим жителям приходится ползком добираться до цивилизации по узкой доске вместо моста. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

«За пенсией — на четвереньках: жители курганской деревни вынуждены ползком добираться на почту и за продуктами. Старенький мост смыло паводком и отрезало людей от цивилизации», — говорится в публикации.

Вместо прежнего моста над пропастью появилась переправа из досок, по которой на другую сторону можно добраться только ползком. По этой причине в деревню не могут заехать даже экстренные службы. По данным канала, проблему пообещал помочь решить «Народный фронт».

До этого в подмосковном городе Ивантеевке автомобиль ДПС рухнул на голову сотрудника во время показательных выступлений. Отмечается, что мероприятие проходило в центре профессиональной подготовки сотрудников ГИБДД. На нем выступала пилотажная группа «Каскад». На опубликованных кадрах видно, как автомобиль ДПС маневрирует на двух колесах. Машина должна была проехать над сотрудником, который лежит на земле, но вместо этого опустилась и придавила колесом его голову.

Ранее на юго-востоке Москвы из-за массового ДТП парализовало движение.