Разваливающийся дом в Салехарде «отремонтировали», подперев стены балками

Жители Салехарда пожаловались на разваливающийся дом после капитального ремонта — падающую стену удерживают деревянные подпорки. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Салехард».

«В Салехарде на улице Кирпичная, 13, прошел «капитальный ремонт» многоквартирного дома, и его результат — деревянные подпорки, которые теперь удерживают здание от обрушения», — сообщил очевидец.

После публикации местная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жильцов до конца 2028 года. Местная администрация установила подпорки, которые удерживают стену дома от падения.

Прокуратура проведет повторное обследование дома и отправит иск в суд о расселении дома в более ранний срок.

Недавно в Уфе на улице Ладыгина во время ремонта на крыше одного из жилых домов обрушилась часть кирпичной кладки.

Ранее в Омске крыша таксопарка обрушилась на машины во время снегопада.