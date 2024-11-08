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Разваливающийся дом в Салехарде «отремонтировали», подперев стены балками

Жители Салехарда пожаловались на разваливающийся дом после капитального ремонта

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Подслушано в Салехарде/VK

Жители Салехарда пожаловались на разваливающийся дом после капитального ремонта — падающую стену удерживают деревянные подпорки. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой Салехард».

«В Салехарде на улице Кирпичная, 13, прошел «капитальный ремонт» многоквартирного дома, и его результат — деревянные подпорки, которые теперь удерживают здание от обрушения», — сообщил очевидец.

После публикации местная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что жилой дом был признан аварийным и подлежащим сносу со сроком расселения жильцов до конца 2028 года. Местная администрация установила подпорки, которые удерживают стену дома от падения.

Прокуратура проведет повторное обследование дома и отправит иск в суд о расселении дома в более ранний срок.

Недавно в Уфе на улице Ладыгина во время ремонта на крыше одного из жилых домов обрушилась часть кирпичной кладки.

Ранее в Омске крыша таксопарка обрушилась на машины во время снегопада.

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