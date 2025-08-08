Врач оценил риски возникновения вспышки лихорадки чикунгунья в Москве и Питере

В Китае зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья — число заболевших превысило 10 тысяч человек. В России пока случаев не зафиксировано, но насекомые-переносчики уже были замечены на юге страны. Не исключено, что в будущем вспышки заболевания могут появиться в Москве и Петербурге, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «инфекционные болезни» сети клиник «Будь Здоров», врач-инфекционист клиники «Будь Здоров» на Сретенке Андрей Матюхин.

Инфекция передается от тигровых комаров. Вирус вызывает острую лихорадку, болезненные ощущения в суставах и кожные высыпания. Симптомы могут сохраняться в течение нескольких недель, а в некоторых случаях боль в суставах может преследовать человека всю жизнь.

«Вирус чикунгунья теоретически может появиться в Москве и Петербурге, но риск локальных вспышек низкий, потому что в регионах нет комаров-переносчиков. Однако если они появятся в будущем, то возникнет риск возникновения вспышки инфекции», – рассказал врач.

Основные факторы, которые могут повлиять на вероятность развития эпидемии в России, по словам врача, это климат и наличие комаров-переносчиков.

«Пока нет устойчивой популяции комаров-переносчиков в центральной России, но в южных регионах риск есть. Если климат потеплеет, ареал Aedes albopictus может расшириться до Центральной России. Если вирус завезут в сезон активности комаров (лето), возможны единичные случаи, но эпидемия маловероятна», – объяснил доктор.

Ранее стало известно, что в Центре Гамалеи подали заявку на вакцину от лихорадки чикунгунья три года назад.