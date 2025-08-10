На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аэропорт Геленджика впервые за два дня принял рейс

Росавиация: аэропорт Геленджика впервые с 8 августа принял рейс
true
true
true
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

Аэропорт Геленджика впервые за два дня принял рейс. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Самолет авиакомпании S7 приземлился в Геленджике в 10:34 по мск.

Ограничения на полеты в аэропорту Геленджика были введены 8 августа в 11:43 по мск, а отменены утром 10 августа. Их целью было обеспечение безопасности граждан.

Аэропорт Геленджика был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности и возобновил работу только в середине июля 2025 года. 18-го числа там приземлился рейс из Москвы. Полет продлился четыре часа: теперь маршрут воздушных судов пролегает через Казахстан, Каспийское море и горы Кавказского хребта. Первый за три года рейс службы воздушной гавани встретили водным салютом: по давней авиационной традиции, приземлившееся воздушное судно торжественно «проплывает» под аркой из воды. Раньше так встречали корабли, впервые прибывающие в порт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее появилось видео эвакуации отдыхающих с пляжа в Сочи из-за опасности атаки БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами