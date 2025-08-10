Аэропорт Геленджика впервые за два дня принял рейс. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Самолет авиакомпании S7 приземлился в Геленджике в 10:34 по мск.

Ограничения на полеты в аэропорту Геленджика были введены 8 августа в 11:43 по мск, а отменены утром 10 августа. Их целью было обеспечение безопасности граждан.

Аэропорт Геленджика был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности и возобновил работу только в середине июля 2025 года. 18-го числа там приземлился рейс из Москвы. Полет продлился четыре часа: теперь маршрут воздушных судов пролегает через Казахстан, Каспийское море и горы Кавказского хребта. Первый за три года рейс службы воздушной гавани встретили водным салютом: по давней авиационной традиции, приземлившееся воздушное судно торжественно «проплывает» под аркой из воды. Раньше так встречали корабли, впервые прибывающие в порт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

