«Подумали сначала, что шампанским обливали»: как Геленджик принял первый за три года самолет

Первый за три года самолет из Москвы приземлился в аэропорту Геленджика

Аэропорт Геленджика, закрытый в 2022 году, снова принимает самолеты. Сегодня там приземлился первый за три года рейс из Москвы, почти все места на борту были заняты. Полет продлился четыре часа: теперь маршрут воздушных судов пролегает через Казахстан, Каспийское море и горы Кавказского хребта. Какие впечатления остались у путешественников — в материале «Газеты.Ru».

18 июля в Геленджике совершил посадку первый после трехлетнего перерыва самолет из Москвы. Службы аэропорта встретили его водным салютом: по давней авиационной традиции, приземлившееся воздушное судно торжественно «проплывает» под аркой из воды. Раньше так встречали корабли, впервые прибывающие в порт.

У трапа туристов встречал лично губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Пассажирке, первой купившей билеты на рейс, вручили цветы, ее сыну — модель самолета.

«Сегодня гостей принимает обновленный терминал, готовый обеспечить высокий уровень сервиса. Возобновление работы воздушной гавани значительно упростит логистику и повысит комфорт передвижения для наших жителей и отдыхающих», – заявил глава региона.

Борт, прибывший из столичного Шереметьево, был загружен на 95%, 175 из 183 кресел были заняты пассажирами. Время полета составило около четырех часов. Билеты на этот рейс стоили от 17,8 тыс. рублей.

По информации сервиса Flightradar24, самолет летел через Казахстан, над Каспийским морем и горами Кавказского хребта.

«Рады прибыть в Геленджик, полетов давно не было. Нас встретила прекрасная погода. Маршрут немного длиннее стал, но зато для пассажиров интереснее — космическое море, Кавказский хребет, ну и далее — город Сочи и Геленджик», — заявил порталу 93.RU командир воздушного судна.

В числе пассажиров первого рейса был актер и продюсер Сергей Жигунов — по трапу он сошел с маленькой белой собачкой на руках. Перелетом артист остался доволен: журналистам он рассказал, что прилетел на курорт по работе, отметил, что «все очень красивое», и особенно выделил горы. Другие путешественники с его оценкой соглашаются.

«Полет прошел прекрасно, совсем не трясло. Ехала в Москву — бегом, на нервах. А здесь села и прилетела. Сама я подарок не получила, но видела, как мальчику вручили большой самолет. Обстановка очень доброжелательная, все смеялись! Когда обливали водой, мы сначала даже не поняли, что происходит! Подумали сначала, что шампанским обливали, — рассказала пассажирка Галина.

Одна из местных жительниц, которая встречала в аэропорту прилетевших родственников, поделилась, что ее родные летели из Нижнего Новгорода с пересадкой в Москве.

«Благодаря тому, что открыли аэропорт, мы увидимся с ними уже очень скоро! Ко мне приезжает мой племянник, родной брат и родители. А я живу в Геленджике. Они написали мне, когда сели в самолет, это было около 11 часов. Вот, прошло уже четыре часа», – сказала Илона.

Тем временем в зале отправления другие пассажиры готовились к вылету в Москву.

«Я буду лететь на первом рейсе! Купила билет в первый же день, у моих друзей свадьба 20-го числа. Я раньше хотела уезжать на поезде, но намного приятнее всего 4 часа на самолете, чем сутки и 5 часов на поезде. Мы сейчас полетим, будем пробной версией. Я шла и говорила себе: «Господи, помоги», — призналась пассажирка Лина.

Через час этот же самолет вылетел с пассажирами обратно в столицу.

Три года тишины

Аэропорт Геленджика был закрыт с февраля 2022 года по соображениям безопасности. Воздушную гавань официально открыли по решению Росавиации и Минтранса 10 июля, за восемь дней до первого рейса. Пока аэропорт будет принимать только внутренние рейсы и только в дневное время — с 08:30 до 20:00.

Аэропорт Геленджика открылся спустя 3 года. Когда начнут летать самолеты и сколько стоят билеты Аэропорт Геленджика возобновляет работу после длительного перерыва — его закрыли сразу после начала СВО... 10 июля 15:29

Современный терминал был построен в 2021 году, но из-за начала СВО на Украине его не могли открыть больше трех лет. Объем инвестиций в проект составил более 5 млрд рублей. Аэропорт рассчитан на обслуживание 1 млн пассажиров в год. Площадь нового терминала — 16,7 тысячи квадратных метров.

Концепция архитектурного решения здания — «Полет птицы во время смены направления движения». Оценить концепт можно из окошка иллюминатора при подлете к курорту. Как пояснил автор проекта Массимилиано Фуксас, он стремился показать мгновение, в которое птица стремительно изменяет направление своего полета, и «запечатлеть динамику движения, полную поэзии».

Из аэропорта можно доехать также до Новороссийска и Анапы — на автоэкспрессе. Время его отправления и прибытия согласовано с расписанием самолетов. Пассажирам также доступна услуга поминутной аренды автомобиля.

Теперь в Краснодарском крае функционируют два аэропорта – в Геленджике и в Сочи. «Для курортного региона с таким огромным турпотоком это очень важно. Гости могут строить новые маршруты. Логистика значительно упрощается», – заключил губернатор Кондратьев в Telegram.