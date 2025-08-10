Стали известны последствия выброса пепла на Камчатке

На Камчатке был объявлен красный уровень авиационной опасности из-за нового выброса пепла на Ключевской сопке. Об этом сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Жителей призвали не приближаться к вулкану и не пытаться совершить восхождения на него. После выброса пепла он выпал на территории поселка Ключи. Возможно выпадение вулканической пыли и в других населенных пунктах.

Telegram-канал МАСС Медиа Камчатка приводит кадры из села Ключи. Люди жалуются на заваленные пеплом автомобили. По данным Telegram-канала ЧП «Камчатка», после 13:00 по местному времени в поселке пойдет дождь из пепловых тучь, и там наступит «пепловая слякоть».

10 августа вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту до 10 километров.

В МЧС заявили, что пепловый шлейф начал распространяться в восток-северо-восточном направлении в сторону Берингова моря. По данным ведомства, незначительное количество пепла может выпасть в населенных пунктах Усть-Камчатск и Крутоберегово Усть-Камчатского муниципального округа.

Ранее ученые забеспокоились из-за активности семи вулканов.