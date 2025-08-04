На Камчатке зафиксировали термальную аномалию на вулкане Мутновская сопка

Ученые Камчатки зафиксировали признаки активности на вулкане Мутновская сопка — там выявлена термальная аномалия. Об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

По данным специалистов, спутниковые снимки показали повышение температуры на вулкане, что привело к присвоению ему желтого кода опасности. Из-за постоянных афтершоков в очагах сильных землетрясений сейсмический мониторинг и прогнозирование извержения Мутновской сопки затруднены. В ведомстве подчеркнули, что, учитывая недавнюю сейсмическую активность этого и других вулканов полуострова, посещение района крайне не рекомендуется.

В настоящее время на Камчатке наблюдается активность сразу семи вулканов. 3 августа к вулканам Авачинский, Ключевской, Безымянный, Камбальный и Карымский добавился вулкан Крашенинникова в Кроноцком заповеднике. А 4 августа к ним присоединился Мутновский вулкан.

Также на Камчатке за последние 24 часа произошло семь ощутимых землетрясений.

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