Жителей трех домов в Саратове эвакуировали после атак беспилотников

Жителей трех домов в Саратове эвакуировали в пункт временного размещения (ПВР) после падения БПЛА во дворе. Об этом губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем Telegram-канале.

Изначально сообщалось об эвакуации только из одного здания. ПВР был октрыт в соседней школе. Предполагается, что жители вернутся в свои дома после завершения оперативных мероприятий.

После падения дрона во дворе жилого дома начался пожар. В результате атаки БПЛА были повреждены несколько автомобилей. Некоторые жители получили ранения, один из них был госпитализирован. Еще один человек не выжил. Сейчас оперативные службы занимаются ремонтом коммуникаций после нападения.

Всем, кто пострадал, в том числе финансово, пообещали обеспечить необходимую поддержку. Тем, кто не сможет вернуться в свои дома в скором времени, предоставят места в гостиницах.

По данным Минобороны, всего за ночь над 14 регионами РФ сбили 121 дрон, в том числе восемь — в Саратовской области. В результате атаки в регионе было повреждено промышленное предприятие.

Ранее появились кадры последствий атаки БПЛА на жилой дом в Саратовской области.