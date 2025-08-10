На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД заявили о схеме обмана с проверкой студентов на причастность к преступлениям

РИА Новости: мошенники под видом преподавателей выманивают деньги у студентов
Shutterstock

Мошенники реализуют схему обмана, в рамках которой под видом преподавателей предупреждают студентов о проверке на причастность учащихся к финансовым преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники от лица преподавателей рассылают сообщения о проведении проверки студентов на причастность к финансовым преступлениям. После этого мошенники предупреждают, что с учащимися свяжутся сотрудники правоохранительных органов, следует из материалов министерства.

В МВД отметили, что в последствии мошенники под видом полицейских или сотрудников Росфинмониторинга убеждают молодых людей предоставить все данные о личных банковских счетах и сбережениях. Злоумышленники аргументируют это кражей средств со счетов. После этого якобы для обеспечения безопасности студенты должны перевести деньги на якобы безопасный счет, являющийся личной картой мошенника, говорится в документах.

8 августа стало известно, что мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян. Злоумышленники стали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки информации заказа с курьером. После этого требования звонок якобы прерывается сообщением от Роскомнадзора как небезопасный.

Ранее в МВД предупредили о мошеннической схеме по обману детей в онлайн-играх.

