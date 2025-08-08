На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники придумали новую схему обмана россиян

РИА Новости: мошенники придумали двухэтапную схему обмана россиян
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники придумали новую двухэтапную схему обмана россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Мошенники стали звонить россиянкам от лица службы доставки букетов, требуя назвать код из смс для сверки информации заказа с курьером. После этого требования звонок якобы прерывается сообщением от Роскомнадзора как небезопасный.

Далее злоумышленники звонят «жертве», представляются сотрудником службы и предлагают помочь — вернуть доступ к «Госуслугам» и отозвать заявку на микрозаем. В это время на телефон потерпевших приходят четырехзначные коды от якобы микрофинансовых организаций, с помощью которых мошенники пытаются убедить в противоправных действиях. Мошенники пытаются выманить у «жертвы» этот код, являющийся на самом деле доступом к «Госуслугам».

Роскомнадзор предупреждал, что сотрудники ведомства не обзванивают граждан, не отправляют ссылки, а также не запрашивают персональные данные.

Ранее главбух из Курска перевела мошенникам 5,3 млн рублей, часть из которых взяла у предприятия.

