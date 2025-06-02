«Смертей было бы больше»: жена машиниста брянского поезда рассказала, как он спас сотни людей

Машинист пассажирского поезда Климов — Москва, на который в ночь на 31 мая обрушился взорванный в Брянской области мост, проявил хорошую реакцию и сумел притормозить состав. Так он смог сохранить жизнь многим пассажирам, хотя и не выжил сам. В крушении погибли семь человек, свыше сотни пострадали. Несколько из них остаются в больнице в тяжелом состоянии.

Машинист поезда Климов — Москва, на который рухнул взорванный в Брянской области автомобильный мост, сумел спасти десятки, а может, и сотни жизней пассажиров своего состава. Об этом «Комсомольской правде» рассказала вдова машиниста Павла Мишина Екатерина.

По ее словам, о гибели мужа она узнала из СМИ и от руководства железной дороги.

«К нам утром приехало руководство мужа, они сказали, что он затормозил вовремя и этим спас людей. Смертей было бы намного больше, если бы не его профессионализм. Благодаря этому все хорошо обошлось для многих пассажиров», — сказала Екатерина.

По ее словам, у 34-летнего Павла Мишина был большой стаж работы — 13 лет. Свою работу машиниста он просто обожал, мечтал о ней с детства, постоянно повышал квалификацию. В семье осталось две дочери, младшей сейчас шесть лет. Перед тем как уйти в свой последний рейс, Павел пообещал родным, что свозит их на отдых.

«У него была примета. Он перед уходом целовал детей, целовал меня. Говорил — пока, скоро буду. Вчера он должен был приехать, но не приехал. Я сейчас на успокоительных», — рассказала Екатерина.

Обрушение автомобильного моста на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи произошло поздним вечером 31 мая в 22:44. Основной удар приняли на себя локомотив и первый вагон, которые были буквально раздавлены упавшими бетонными конструкциями. Состав сошел с рельсов, многие вагоны перевернулись. В момент взрыва по мосту проезжал грузовик, его водитель погиб.

По последним данным, всего жертвами трагедии стали семь человек. Травмы получили 104 человека . Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных медики оценили как средней тяжести и легкой. В больницы Москвы доставили 22 человека, включая троих детей. Четырехмесячный младенец в тяжелом состоянии был эвакуирован вертолетом санитарной авиации, остальные — автомобильным транспортом службы медицины катастроф.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что машины скорой помощи и спасатели из Брянска и Почепа прибыли к месту происшествия через 28 минут после ЧП. Районные власти организовали пункт временного размещения, куда автобусами доставляли пострадавших, которым оказывали медицинскую и психологическую помощь. Тех, кому это было необходимо, оперативно доставили в федеральные клиники Москвы. На месте работала техника региональных строительных и дорожных организаций, которые сразу откликнулись на просьбу помочь.

Чтобы освободить пострадавших, спасатели резали металл, сообщал с места происшествия телеканал РЕН ТВ. Заблокированных людей вытаскивали наружу через окна.

«Все произошло так быстро, что ни у кого из 388 пассажиров поезда Москва – Климов даже не было времени понять, что произошло: удар, громкий хлопок, и состав на полном ходу врезается в препятствие», — говорилось в публикации.

Так как трагедия произошла поздно вечером, многие пассажиры уже спали и смогли понять, что случилось, лишь выбравшись из искореженных вагонов.

На пути поезда в Брянской области рухнул мост. Погибли не менее семи человек Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при ЧП в Выгоничском районе пострадали... 01 июня 09:41

Причина обрушения

Причиной обрушения моста в Выгоничском районе Брянской области стал подрыв, сообщил губернатор Александр Богомаз.

По информации Telegram-канала Baza, пострадавший участок за час до происшествия обследовали сотрудники ведомственной охраны РЖД и ничего подозрительного не нашли.

«Никаких посторонних предметов они не заметили. По данным «Базы», чтобы взорвать мост, понадобилось несколько взрывных устройств — это подтверждают показания очевидцев, которые слышали несколько хлопков», — говорится в публикации.

Следственные действия продолжаются.

Железнодорожные пути расчищены. По информации губернатора Богомаза, на восстановление моста потребуется от полутора до четырех месяцев.