Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с косметикой

RT: в России появилась новая мошенническая схема с доставкой косметики
true
true
close
Depositphotos

В России появилась новая мошенническая схема, связанная с доставкой косметической продукции. Об этом RT рассказал заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин.

«Вам звонит неизвестный, представляется сотрудником сервиса доставки и говорит о том, что вам отправили подарок из одного из крупных магазинов с товарами для красоты» — объяснил эксперт.

После этого мошенники сообщают, что домашний адрес получателя отсутствует в базе данных, и просят назвать корректный адрес, а также подтвердить доставку с помощью кода, полученного в SMS-сообщении.

Он добавил, что мошенники запугивают граждан платным хранением товара в случае отказа предоставить адрес.

Воронин заключил, что для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить, что сотрудники складов или сортировочных центров никогда не звонят получателям посылок и не уточняют адрес доставки. Он также подчеркнул, что если по телефону просят сообщить личные данные или коды из SMS-сообщений, лучше прервать звонок, чтобы не стать жертвой мошенников.

До этого аферисты начали обманывать россиянок, представляясь сотрудниками службы доставки цветов.

Ранее мошенники стали охотиться на взявших ипотеку россиян.

