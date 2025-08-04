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Мошенники стали охотиться на взявших ипотеку россиян

F6: мошенники распространяют фейки о помощи с ипотекой для кражи денег и данных
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Minerva Studio/Shutterstock/FOTODOM

Аферисты рассылают фейковые сообщения о помощи с ипотекой или выплатах для молодых семей. Они маскируются под новости от российских СМИ и распространяются через Telegram-каналы, передает РИА Новости, ссылаясь на компанию F6.

Первую волну инвестскама зафиксировали в прошлом году. В качестве приманки используются фейковые сообщения, которые появляются в каналах, в чьих названиях есть слова «пособия», «льготы» и «выплаты». В качестве «источников» указываются недействующие сайты.

Дальнейший обман происходит в мессенджерах. Эксперты отметили, что новый всплеск этого вида мошенничества сейчас возник из-за приближающегося нового учебного года.

До этого декан факультета права НИУ ВШЭ профессор Вадим Виноградов рассказал «Газете.Ru» о новой схеме мошенничества, под удар которой попадают российские водители. Злоумышленники создают фальшивые сайты и приложения, максимально похожие на официальные ресурсы для оплаты проезда по платным дорогам или парковки, и высылают пользователям ссылки на них через мессенджеры и социальные сети. После перевода денег по таким фейковым адресам задолженность по оплате проезда по трассе и парковки остается, а реквизиты банковских карт оказываются в руках преступников.

Ранее россиян предупредили о мошенниках в дейтинг-приложениях.

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